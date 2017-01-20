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Buradasınız : » » Portekizli milli oyuncu Kayserispor'da

Portekizli milli oyuncu Kayserispor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Porto'da forma giyen Portekizli milli oyuncu Silvestre Varela ile prensip anlaşmasına vardı.

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Portekizli milli oyuncu Kayserisporda

Kayserispor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilmesi beklenen Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orta saha oyuncusu Varela'nın Kayserispor'da oynamak istediğini söyledi.

Kulüp olarak Varela ile uzun zamandır ilgilendiklerini ifade eden Bedir, "Prensip olarak iki tarafın da beraber çalışma isteği var. Şartlar açısından da birbirimize çok uzak değiliz. Şu an 2.5 yıllığına anlaşma sağladık. Birkaç gün içerisinde tam olarak netleşir." diye konuştu.

Kariyerinde Sporting Lizbon, West Bromwich, Parma gibi takımlarda forma giyen Varela, 2015 yılından bu yana Porto'da oynuyordu.

 

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, kayserispor, porto, silvestre varela
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