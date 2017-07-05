Portekizli futbolcu Pepe İstanbul'da coşkuyla karşılandı

Beşiktaş Kulübünün anlaştığı Portekiz Milli Takımı oyuncusu Pepe, İstanbul'a geldi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'a giden asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İspanya'nın Real Madrid takımında uzun yıllar futbol oynayan ve bonservisi elinde olan deneyimli stoperle Beşiktaş'a transferi konusunda anlaştı.

Özel bir uçakla sabaha karşı Atatürk Havalimanı'na gelen yıldız futbolcuyu siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

Taraftarların yoğun ilgi ve tezahüratıyla karşılaşan Pepe, herhangi bir açıklama yapmadan polisin güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.