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Portekiz ve Meksika adlarını yarı finale yazdırdı

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu'ndaki son maçlarında rakiplerini yenen Portekiz ve Meksika adlarını yarı finale yazdırdı.

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Portekiz ve Meksika adlarını yarı finale yazdırdı

Futbolda, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu'nda oynanan son maçlarda rakiplerini mağlup eden Portekiz ve Meksika, yarı finale çıktı.

Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki Krestovskyi Stadı'nda Yeni Zelanda ile karşılaşan Portekiz, 33. dakikada kaptan Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan, dört dakika sonra da Bernardo Silva'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın son 10 dakikasında Andre Silva ve Nani'nin golleriyle farkı açan Portekiz, rakibini 4-0 yenerek üç puana uzandı.

İlk maçında Meksika ile 2-2 berabere kalan son Avrupa şampiyonu Portekiz, Rusya ve Yeni Zelanda karşısında aldığı galibiyetlerle puanını 7'ye çıkardı ve grup lideri olarak adını yarı finale yazdırdı.

Konfederasyonlar Kupası'nda ikinci kez rakip fileleri havalandıran Ronaldo, 2017 yılında Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'yla çıktığı 33 maçta 33. golünü kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu, milli takımdaki gol sayısını ise 75'e çıkardı.

Günün diğer maçında yarı final biletini alan takım ev sahibi Rusya'yı 2-1 yenen Meksika oldu. Kazan Arena'da oynanan maçta Meksika'nın gollerini 30. dakikada Nestor Araujo ve 52. dakikada Hirving Lozano atarken, Rusya'nın tek golü 25. dakikada Aleksandr Samedov'dan geldi. Rusya'da Yuri Zhirkov, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

A Grubu'nda son maçların ardından 7'şer puanla ilk iki sırada yer alan Portekiz ve Meksika, yarı finale yükseldi. Tek galibiyeti bulunan Rusya üçüncü olurken, hiç puan alamayan Yeni Zelanda ise grupta son sırada yer aldı.

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda B Grubu'nda yarı finale çıkan takımlar yarın oynanacak Şili-Avustralya ve Almanya-Kamerun maçlarının ardından belli olacak. Yarı final maçları 28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Etiketler: portekiz, meksika
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