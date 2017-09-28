  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Pique'den bağımsızlık referandumuna destek

İspanya Milli Takımı ve Barcelona'da forma giyen Gerard Pique, yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de yapılmak istenen bağımsızlık referandumuna destek verdi.

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Piqueden bağımsızlık referandumuna destek

İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın formasını giyen futbolcu Gerard Pique, yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim'de yapılmak istenen bağımsızlık referandumuna destek verdi.

"Oy kullanacağız"

Pique, sosyal medyadaki Twitter hesabından Katalanca yayımladığı mesajda, "Bugünden pazara barışçıl bir şekilde kendimizi ifade edelim. Onlara hiçbir bahane vermeyelim. Onların istedikleri bu. Güçlü ve yüksek sesle söyleyelim; oy kullanacağız." ifadelerini kullandı.

La Liga lideri Barcelona, 7. hafta maçında 1 Ekim'de Las Palmas'ı konuk edecek. Pique'nin maç günü olmasına ve yasa dışı ilan edilmesine rağmen referandumda oy kullanmaya gidip gitmeyeceği bilinmiyor.

Pique'nin maç günü olmasına ve yasa dışı ilan edilmesine rağmen referandumda oy kullanmaya gidip gitmeyeceği bilinmiyor.

Geçmişte Barselona kentinde yapılmış bağımsızlık yanlısı gösterilere de katılan Pique, ayrılıkçı siyasi görüşünden dolayı son yıllarda milli formayı giydiği çoğu maçta İspanyol taraftarlarca ıslıklandı.

Etiketler: İspanya, barcelona, Gerard Pique
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