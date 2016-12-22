Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 10. hafta maçında İsrail'de Maccabi Rand Media'ya 78-69 mağlup olan Pınar Karşıyaka, üçüncü sıraya geriledi.

Lider Le Mans'ın Kataja'ya 74-57 mağlup olduğu B Grubu'nda Umana Reyer, Khimik'i 73-59, CSM Oradea ise Avtodor Saratov'u 65-59 yendi. Pınar Karşıyaka ise İsrail deplasmanında Maccabi Rand Media'ya 78-69 kaybetti.

Le Mans'ın liderliğini sürdürdüğü grupta, Pınar Karşıyaka ise averajla 3. sırada yer aldı.

Grup maçlarına 3 Ocak 2017'de Kataja-Khimik ve 4 Ocak 2017'de ise Pınar Karşıyaka-Avtodor Saratov, Maccabi Rand Media-Umana Reyer ve CSM Oradea-Le Mans müsabakalarıyla devam edilecek. AA

