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Pınar Karşıyaka üçüncü sıraya geriledi

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda haftayı mağlubiyetle kapatan Pınar Karşıyaka, üçüncü sıraya geriledi.

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Pınar Karşıyaka üçüncü sıraya geriledi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 10. hafta maçında İsrail'de Maccabi Rand Media'ya 78-69 mağlup olan Pınar Karşıyaka, üçüncü sıraya geriledi.
 
Lider Le Mans'ın Kataja'ya 74-57 mağlup olduğu B Grubu'nda Umana Reyer, Khimik'i 73-59, CSM Oradea ise Avtodor Saratov'u 65-59 yendi. Pınar Karşıyaka ise İsrail deplasmanında Maccabi Rand Media'ya 78-69 kaybetti.
 
Le Mans'ın liderliğini sürdürdüğü grupta, Pınar Karşıyaka ise averajla 3. sırada yer aldı.
 
Grup maçlarına 3 Ocak 2017'de Kataja-Khimik ve 4 Ocak 2017'de ise Pınar Karşıyaka-Avtodor Saratov, Maccabi Rand Media-Umana Reyer ve CSM Oradea-Le Mans müsabakalarıyla devam edilecek. AA
 
Etiketler: fiba şampiyonlar ligi, Pınar Karşıyaka, basketbol
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