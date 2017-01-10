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Pınar Karşıyaka maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Le Mans-Pınar Karşıyaka karşılaşması, İzmir ekibinin kötü hava koşulları nedeniyle Fransa'ya geç gitmesinden dolayı yarına ertelendi.

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Pınar Karşıyaka maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, Pınar Karşıyaka'nın deplasmanda Fransız temsilcisi Le Mans ile bugün oynaması gereken karşılaşma, İzmir ekibinin İstanbul'daki kötü hava şartları nedeniyle maçın oynanacağı ülkeye geç gitmesinden dolayı yarına ertelendi.
 
Organizasyonun internet sitesinde, Pınar Karşıyaka ile Erman Kunter'in başantrenörlüğünü yaptığı Le Mans arasındaki B Grubu 12. hafta karşılaşmasının, yarın Türkiye saati ile 22.30'da oynanacağı ifade edildi.
 
Pınar Karşıyaka Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kötü hava koşullarından dolayı dün öğlen saatlerinden bu yana İstanbul'da bekleyen kafilenin, bugün öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Paris'e hareket ettiği belirtildi.
 
Yeşil-kırmızılılar, dün akşam saatlerindeki uçuşunun iptal olması nedeniyle FIBA'ya müsabakanın ertelenmesi talebinde bulunmuştu. AA
 
Etiketler: fiba şampiyonlar ligi, basketbol, Pınar Karşıyaka, Le Mans, izmir, fransa, İstanbul
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