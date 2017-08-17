PFDK'den Tisdell'e 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmanlısporlu futbolcu Tonia Tisdell'e 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Tisdell'e 2 maç men cezası verdiği bildirildi.

Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Atiker Konyaspor yöneticisi Ahmet Baydar'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası veren PFDK'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Trabzonspor'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un futbolcusu Serkan Kurtuluş'u 2 maçla cezalandıran kurulun, aynı ligden Samsunspor'a 17 bin 500, İstanbulspor'a 15 bin, Gaziantepspor'a 7 bin 500, Adanaspor'a 5 bin 250 ve Altınordu'ya 4 bin 500 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.