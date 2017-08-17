  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.518
    EURO 4.132
  • BIST 106871.22
    ALTIN 145.7
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PFDK'den Tisdell'e 2 maç ceza

PFDK'den Tisdell'e 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmanlısporlu futbolcu Tonia Tisdell'e 2 maç ceza verdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PFDKden Tisdelle 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmanlısporlu futbolcu Tonia Tisdell'e 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Tisdell'e 2 maç men cezası verdiği bildirildi.

Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Atiker Konyaspor yöneticisi Ahmet Baydar'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası veren PFDK'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Trabzonspor'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un futbolcusu Serkan Kurtuluş'u 2 maçla cezalandıran kurulun, aynı ligden Samsunspor'a 17 bin 500, İstanbulspor'a 15 bin, Gaziantepspor'a 7 bin 500, Adanaspor'a 5 bin 250 ve Altınordu'ya 4 bin 500 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Etiketler: tonia tisdell, maç cezası, PFDK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER