PFDK'dan Şenol Güneş'e 1 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Şenol Güneş'e 1 maç men ile 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Açıklamada, akredite olmadığı halde soyunma odası kolidorlarında yer alması ve sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeniyle Fenerbahçeli yöneticilerden Önder Fırat'ın 4 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para, sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle Mahmut Uslu'nun 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle de sarı-lacivertli futbolcu İsmail Köybaşı'nın 2 maç men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Kurulun, derbideki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle bazı tribünlerdeki sarı-lacivertli taraftarlara bir sonraki iç saha maçı için giriş yasağı uyguladığı aktarıldı.

Açıklamada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, stattaki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle Fenerbahçe Kulübüne toplam 57 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

PFDK'nın derbide misafir tribününde çirkin ve kötü tezahüratta bulunan siyah-beyazlı taraftarlara da bir sonraki deplasman müsabakasına giriş yasağı verdiği belirtildi.

Kurulun, Beşiktaş'a ayrıca taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası verdiği, siyah-beyazlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına hükmettiği ifade edildi.