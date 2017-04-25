PFDK'dan Medipol Başakşehirli 3 futbolcuya ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehirli futbolculardan Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan'a beşer, Volkan Babacan'a bir maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehirli futbolculardan Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan'a beşer, Volkan Babacan'a bir maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehirli futbolculardan Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan'a beşer, Volkan Babacan'a bir maç men cezası verdi.