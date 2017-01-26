PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu çirkin, kötü tezahürat ve saha olaylarının yanı sıra takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sarı-lacivertli kulüp, PFDK tarafından toplam 225 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Kurul, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Okul Açık D, E, L, M, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesini de kararlaştırdı.

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları dolayısıyla sarı-kırmızılı kulübe, 15 bin lira para cezası uygulandı.

Kurul, Osmanlıspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı harekette bulunan Antalyaspor antrenörü Bülent Albayrak'a 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

PFDK, ayrıca Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Kasımpaşa'ya taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki müsabakaya bazı tribünlere girişlerinin engellenmesi kararı aldı.

Kurul, TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç ve Göztepe çalıştırıcısı Okan Buruk'a, sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı birer maç men ve 6 bin 500'er lira para cezası vermeyi karara bağladı.

Elazığspor ile Manisaspor arasında oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Elazığspor Kulübü de 20 bin lira para cezası verildi.