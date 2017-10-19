PFDK'dan Beşiktaşlı futbolcuya 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK), yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusunun geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldığı belirtildi.

Aynı maçta taraftarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Beşiktaş Kulübüne de 20 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

PFDK'nın Fenerbahçe'ye 50 bin, Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Bursaspor ve Kayserispor'a on beşer bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcusu Jires Kembo Ekoko'nun da Osmanlıspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maçla cezalandırıldığı aktarıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 17 bin 500, Elazığpor'a 5 bin, Denizlispor'a ise 4 bin 500 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Kaynak: AA