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Buradasınız : » » PFDK'dan Aziz Yıldırım'a hak mahrumiyeti cezası

PFDK'dan Aziz Yıldırım'a hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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PFDKdan Aziz Yıldırıma hak mahrumiyeti cezası

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, sportmenliğe aykırı demeçleri nedeniyle Yıldırım'a 90 gün hak mahrumiyeti ve 60 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

PFDK'nın, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a 115, Bursaspor'a 110 ve Galatasaray'a 15 bin lira para cezası uyguladığı duyuruldu.

Açıklamada, Trabzonspor'un, Gaziantepspor ile yapılan maçta kötü ve çirkin tezahüratta bulunan taraftarlarının elektronik biletlerinin bir sonraki iç saha maçı için bloke edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan, TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın 19 Ocak'ta Aziz Yıldırım'a verdiği 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin lira para cezasından, 60 gün ve 40 bin lira indirim yaptı. AA

Etiketler: türkiye futbol federasyonu, tff, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, PFDK, Aziz Yıldırım
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