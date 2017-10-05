PFDK'dan Aykut Kocaman ve Alper Potuk'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyasporlu Tzavellas'a 3, Demir Grup Sivassporlu Ndinga'ya 2 ve Fenerbahçeli Alper Potuk'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Tzavellas'a 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uyguladı.

Demir Grup Sivasspor'un sahasında Antalyaspor ile yaptığı maçta rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Ndinga 2 maç, Fenerbahçe'nin deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle de Alper Potuk 1 maç men cezası aldı.

Aykut Kocaman'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lira ceza kesti.

Disiplin Kurulu ayrıca, aynı müsabakada taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe Kulübüne 45 bin lira para cezası verilmesini, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan sarı-lacivertli taraftarların e-bilet kapsamındaki kartlarının 1 deplasman müsabakasında bloke edilmesini kararlaştırdı.

PFDK, Galatasaray'a, evinde Kardemir Karabükspor ile yaptığı maçta yaşanan saha olayları nedeniyle 30 bin, Trabzonspor'a ise deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı mücadelede taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 20 bin lira para cezası uyguladı.

Göztepe Kulübü, Medipol Başakşehir maçındaki saha olayları sebebiyle 15 bin lira para cezası alırken, saha olaylarının yaşandığı bölümdeki seyircilerin elektronik biletlerine, takımlarının bir sonraki ev sahibi olduğu müsabaka için engelleme getirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübüne de saha olayları nedeniyle 15 bin lira para cezası verildi.

Öte yandan TFF 1. Lig'de, Adana Demirspor'un başkanı Halil Mehmet Gökoğlu 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira para, Grandmedical Manisaspor oyuncusu Fahri Akyol 2 resmi müsabakadan men, Gaziantepspor futbolcusu Serhan Yılmaz 2 maç men ve 13 bin lira para, Çaykur Rizespor Kulübü de 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.