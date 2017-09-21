PFDK'dan 5 Süper Lig takımına ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig takımının yanı sıra TFF 1. Lig ekiplerine çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye 20 bin lira para cezası verilmesine karar verildiği bildirildi.

Kurul ayrıca, misafir tribünün A ve B bloklarına giriş yapan sarı-lacivertli seyircilerin e-bilet kapsamında kartlarının bir sonraki deplasmanda maçında bloke edilmesini kararlaştırdı.

Disiplin kurulu, Antalyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kayserispor'a 15 bin, Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmada takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Demir Grup Sivasspor'a da 9 bin lira para cezası verilmesine karar verdi.

PFDK, Fenerbahçe maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Kale Arkası E Blok'a giriş yapan Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar ile Bursaspor müsabakasında yapılan çirkin ve kötü tezahüratta sebebiyle Batı Alt D numaralı bloklara giriş yapan Evkur Yeni Malatyasporlu seyircilerin e-bilet kartlarının bir sonraki ev sahibi maçlar için bloke edilmesine hükmetti.

Kurul ayrıca, Adana Demirspor antrenörü Orhan Kaynak'a 6 bin 500 lira para cezası ile 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı, Altınordu Kulübüne 4 bin 500 lira para cezası, Denizlispor Kulübü tercümanı Bilal Utku Alemdaroğlu'na 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6 bin 500 lira para cezası, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncu Mert Nobre'ye 2 resmi müsabakadan men, Eskişehirspor Kulübüne 22 bin 500 lira para cezası, Eskişehirsporlu futbolcu Erkan Zengin'e 3 maç men ile 6 bin 500 lira para cezası ve Ümraniyesporlu futbolcu Mehmet Sedef'e 1 resmi müsabakadan men ve 2 bin 170 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.