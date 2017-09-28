PFDK'dan 4 Süper Lig ekibine ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor'a çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Trabzonspor'a 15 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

PFDK'nın, Demir Grup Sivasspor'u, Göztepe karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 15 bin lira para cezasına çarptırdığı, kırmızı-beyazlı oyuncu Carl Medjani'ye de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası uyguladığı belirtildi.

Kurulun, Kayserispor ile oynadığı mücadelede taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Kasımpaşa'ya 15 bin lira para cezası verdiği aktarıldı. Aynı maçta saha olaylarına karışan Kasımpaşalı taraftarlara ise bir sonraki ev sahibi müsabakaya giriş yasağı uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

PFDK'nın, Galatasaray maçında taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle Bursaspor'a 60 bin lira para cezası verdiği ifade edildi.

Kurulun, saha olaylarına karışan, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan yeşil-beyazlı taraftarların e-bilet kapsamında kartlarının 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesini kararlaştırdığı belirtildi.

PFDK'nın ayrıca, tel örgülere seyircilerin görüşünü engelleyici pankart asılmasından dolayı Bursaspor'a 15 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Öte yandan kurulun, TFF 1. Lig'de yer alan Altınordu, Adana Demirspor, Adanaspor, Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'e çeşitli cezalar verdiği kaydedildi.