PFDK takımlara ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig kulüplerinin yanı sıra TFF 1. Lig takımlarına çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre kurul, Süper Lig'de Akhisar Belediyespor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in, bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağıyla 13 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Atiker Konyaspor, 110 bin 500, Evkur Yeni Malatyaspor ise 15 bin lira para cezası aldı. Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz da sportmenliğe aykırı açıklamaları dolayısıyla 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kurul tarafından Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Gençlerbirliği futbolcusu Tokelo Anthony Rantie'ye 3 resmi müsabadan men ve 13 bin lira para cezası verildi.

Kayserispor Kulübü, Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada taraftarların neden olduğu çirkin, kötü tezahürat ve saha olayları dolayısıyla 15 bin lira para cezası aldı. PFDK, ayrıca kuzey kale arkası alt D numaralı bloklara giriş yapan Kayserisporlu seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha maçında bloke edilmesini kararlaştırdı.

Osmanlısporlu oyuncu Tugay Kacar, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası aldı.

Kurul, Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı dolayısıyla bir sonraki deplasman karşılaşmasında misafir B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verdi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ise sportmenliğe aykırı açıklamaları sonrası 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para ile cezalandırıldı.

Bu arada TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Gaziantepspor kulüpleri 7 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.

PFDK, TFF 1. Lig'in bir diğer ekibi MKE Ankaragücü'nün oyuncusu Olanrewaju Muhammed Kehinde'nin, Elazığspor ile oynanan karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi dolayısıyla 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası almasını kararlaştırdı.