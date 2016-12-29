PFDK cezaları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adanaspor'a 100, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor'a da 15'er bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta taraftarlarının kötü ve çirkin tezahüratta bulunmasından dolayı Adanaspor'a 100 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Trabzonspor ve Atiker Konyaspor'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15'er bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

PFDK'nın, Bolusporlu futbolcu Mamadou Diarra ile Şanlıurfasporlu futbolcu Berkay Can Değirmencioğlu'na üçer maç men, Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Erkurt Tutu'ya da 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Şanlıurfaspor'a 36 bin, Mersin İdmanyurdu'na 10 bin ve Ümraniyespor'a da 5 bin 250 lira para cezası uygulandığı duyuruldu. AA