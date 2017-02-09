Persie'ye suç duyurusu

Beşiktaş Kongre Üyesi avukat Ömeralp Pulatoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, ''kişilerin huzur ve sükununu bozma'', ''hakaret'', '' suç işlemeye tahrik'', ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'', ''kanunlara uymamaya tahrik'' ve ''hayasızca hareketler'' suçlarını işlediği iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi.

Beşiktaş Kongre Üyesi Avukat Pulatoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Robin van Persie hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa verilen dilekçede, sarı-lacivertli oyuncunun Türk Ceza Kanunu uyarınca suç işlediği, ''dil çıkartarak'' taraftarın tepkisini çektiği ve olayların çıkmasına neden olduğu öne sürüldü.

''Şüpheli, elini şortunun içine sokmak suretiyle, taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekmiştir.'' ifadelerinin yer aldığı dilekçede, sarı-lacivertli oyuncunun "edep dışı" hareketleri nedeniyle dostlukları ve rekabetleri yüz yılı aşkın olan iki büyük spor kulübünün karşı karşıya geldiği, tasvip edilmeyen olayların vuku bulduğu iddia edildi.

Dilekçede ayrıca, "Taraftarın varsa yapmış olduğu eylemlerin bir karşılığı bulunmasının yanında, bu eylemlere sebebiyet veren ve halkı hareketlerle geren şüpheli Robin van Persie hakkında gerekli cezai işlemlerin başlatılması gerekir. Şüphelinin hareketleri sonucunda büyüyen olaylar, stadyum içinde yaralanmalara kadar varan olaylara sebebiyet vermiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Yıldız futbolcu hakkında, ''kişilerin huzur ve sükununu bozma'', ''kanunlara uymamaya tahrik'', ''hakaret'', ''suç işlemeye tahrik'', ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' ve ''hayasızca hareketler'' suçlarından kamu davasının açılması talep edildi.

Dilekçeyle emsal Yargıtay kararları ve eski futbolcu Pascal Nouma'nın ceza almasına neden olan 2003 yılındaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaptığı hareket sonrası aldığı ceza delil olarak sunuldu. AA