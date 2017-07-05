Pepe sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Pepe'nin sağlık kontrolü, Acıbadem Sports'ta gerçekleştirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Portekizli futbolcu; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 34 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Pepe, Acıbadem Sports'da bulunan -110°C'lik soğuk odaya girdi.