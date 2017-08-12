Pearson, kadınlar 100 metre engellide dünya şampiyonu

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre engellide altın madalyayı, Avustralyalı Sally Pearson kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 9. gününde kadınlar 100 metre engelli finali gerçekleştirildi.

Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Pearson, 12,59'luk derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Avustralyalı atlet, 2011'in ardından ikinci kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

ABD'li Dawn Harper Nelson, 12,63'lük süresiyle gümüş, Alman Pamela Dutkiewicz ise 12,72 ile üçüncü olarak bronz madalya aldı.