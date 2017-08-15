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Passolig ile ilgili flaş karar

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Passolig uygulamasının tüm finallerde geçerli olacağını açıkladı.

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Passolig ile ilgili flaş karar

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Passolig uygulamasının tüm finallerde geçerli olacağını açıkladı.

Kazancı, Gaziantep'te bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Passolig kart konusunda güncel veriler ve hedefler hakkındaki bilgileri paylaştı.

Passolig uygulamasının, Süper Kupa maçı ve Ziraat Türkiye Kupası finallerinde de uygulanacağını açıklayan Kazancı, şunları kaydetti:

"Passolig şimdiye kadar sadece play-off maçlarında geçerli oluyordu. Samsun'da Atiker Konyaspor ve Beşiktaş arasında oynanan maçta bir seyircinin bıçakla sahaya saldırması üzerine diğer finallerde de Passolig uygulaması getirilmesine karar verildi. Tespit işini kolaylaştıran bir uygulama. Passolig içeriye giriş çıkışları kontrol eden, sonrasında tespit işini de yapıyor. Olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. Güvenlik güçlerinin de kontrolleri daha dikkatli yapması gerekir. Samsun'da yaşananlar hoş değildi. İnşallah bu son olur. Passolig'in şiddeti ciddi anlamada engellediğini görüyoruz."

Gaziantep'te Passolig kart sahibinin arttığına dikkati çeken Ceyhun Kazancı, "7 bin 300 olan kart sayısı şu anda 15 bine çıktı. İki takımı olan bu şehir Süper Lig'de olmalı. Önümüzdeki senelerde bu gerçekleşirse Passolig kart sahipleri daha da artacaktır." diye konuştu.

Etiketler: Passolig, ceyhun kazancı
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