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Pasifik Oyunları için Tayvan devrede

Solomon Adaları'ndaki 2023 Pasifik Oyunları'na ev sahipliği yapacak tesisler Tayvan tarafından inşa edilecek.

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Pasifik Oyunları için Tayvan devrede
Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'da yapılacak 2023 Pasifik Oyunları'nın gerçekleştirileceği ana tesislerin Tayvan tarafından inşa edileceği bildirildi.
 
Solomon Adaları Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Manasseh Maelanga, Pasifik Oyunları'nın yapılacağı ana tesis ve stadyumun 28 milyon Amerikan dolarına mal olacağını açıkladı.
 
Radio New Zealand'da (RNZ) yer alan habere göre, Maelanga Tayvan ekibinin 2023 Pasifik Oyunları'nın yapılacağı bölgedeki tesislerde incelemelerini tamamlayarak projeyi detaylandırmak üzere ülkelerine döndüğünü belirtti.
 
Başbakan Yardımcısı Maelanga, 2023 Pasifik Oyunları Tasarısı'nın parlamentodan geçtikten sonra resmi hazırlıkların gelecek ay başlayacağını duyurdu.
 
Honiara'da yapılacak 17. Pasifik Oyunları'nın, 2012 yılında 11. Pasifik Sanatları Festivali'nin gerçekleştirildiği bölgedeki tesisler uygun hale getirilerek burada inşa edilmesi planlanıyor.
 
İlki 1963 yılında Fiji'nin başkenti Suva'da düzenlenen Pasifik Oyunları'na Fiji, Papua Yeni Gine, Guam, Tahiti, Tonga ile Pasifik'te yar alan toplam 22 ülke katılıyor. AA
 
Etiketler: 2023 pasifik oyunları, salomon adaları, Tayvan
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