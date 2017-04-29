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Buradasınız : » » Paralimpik milli sporculara maaş bağlanacak

Paralimpik milli sporculara maaş bağlanacak

Uztürk, 2020 Tokyo Olimpiyatları için 4 yıl önceden çalışmalara başladıklarını belirterek, bunun için oluşturulan havuza alınan milli sporculara aylık maaş bağlanacağını açıkladı.

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Paralimpik milli sporculara maaş bağlanacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları'na 49 sporcuyla katıldıklarını anımsatarak, olimpik ve paralimpik federasyonlar içinde Türkiye'de ilk defa iki altın madalyayı alan federasyon olduklarını söyledi. Uztürk, altın madalyanın yanı sıra bir gümüş ve iki bronz madalyayı da Türkiye'ye getirdiklerini anlattı.

Bu çok önemli başarının ardından şimdiki hedeflerinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu dile getiren Uztürk, olimpiyatlara gidecek sporcu sayısını 49'un üzerine, alınan madalyaların da çok üstüne çıkmaları gerektiğini belirtti.

TBESF Başkanı Uztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Rio de Janeiro dönüşünde çalışmalara başladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ortak havuz oluşturduk. Şimdilik bu havuzda 100'e yakın sporcu var. Paralimpik sporcularımıza Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüz, destek mahiyetinde aylık maaş bağlayacak. Havuzda kaldıkları sürece, başarıları, performansları yükseldiği sürece bu destek devam edecek. Başarılı olamayan, performansları düşenlerin yerine geriden gelen, performanslarını artıran, uluslararası yarışmalarda başarılı olan sporcular alacak. Bu, Türkiye'de ilk defa, olimpiyatların dört yıl öncesinden başlatılmış muhteşem bir proje."

Etiketler: paralimpik milli sporcular, TBESF
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