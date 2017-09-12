  • 12 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.414
    EURO 4.088
  • BIST 108958.55
    ALTIN 145.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Özge Yılmaz Top 10'da Avrupa ikincisi oldu

Özge Yılmaz Top 10'da Avrupa ikincisi oldu

Masa tenisinde milli sporcu Özge Yılmaz, oynadığı 9 maçın 6'sını kazanarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Özge Yılmaz Top 10da Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Masa Tenisi Federasyonu (ETTU) tarafından her yıl kendi kategorisinin en iyi 10 sporcusunun katılımı ile düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa En İyi 10'lar Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Özge Yılmaz, oynadığı 9 maçın 6'sını kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Worcester kentinde düzenlenen turnuvada Kocasinan Belediyespor'dan Özge Yılmaz, Avrupa dokuzuncusu, dünya yirmi ikincisi Fransız Lutz'u 4-3, Avrupa dördüncüsü, dünya on dördüncüsü ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonası üçüncüsü Rumen Elena Zaharia'yı 4-2, ev sahibi ülkeden Charlotte Bardsley'i 4-1, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası üçüncüsü Alman Bondareva'yı 4-0, Fransız Lou Frete'yi 4-1 ve Fransız Isa Cok'u 4-0 yendi.

Özge, son maçında Avrupa Yıldızlar Şampiyonası ikincisi Alman Wenna Tu'ya 4-2 yenilmesine rağmen topladığı 15 puanla 15 Yaş Altı Avrupa En İyi 10'lar Turnuvası'nda ikinciliği elde etti.

9 maçın sonunda Alman sporcu Sopihe Klee birinci, Fransız İsa Cok da üçüncü oldu.

Etiketler: özge yılmaz, avrupa masa tenisi federasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER