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'Oyun Gümüşhanespor'un üstünlüğüyle geçti'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman, "Oyuna baktığınızda Gümüşhanespor'un üstünlüğüyle geçti. Çok fazla pozisyon buldular." dedi.

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Oyun Gümüşhanesporun üstünlüğüyle geçti
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, oyunun Gümüşhanespor'un üstünlüğüyle geçtiğini söyledi.
 
Kocaman, karşılaşmanın ardından, asıl amaçlarının Gümüşhane deplasmanından 1 veya 3 puanla ayrılarak önce gruptan çıkmak, ardından grup liderliğine giden yolda avantaj sağlamak olduğunu belirtti.
 
Oyunun Gümüşhanespor'un üstünlüğüyle geçtiğini ifade eden Kocaman, "Çok fazla pozisyon buldular. Sahaya ve oyuna uygun davranışları daha fazlaydı bize göre. Biz bir şans golü de olsa öne geçmeyi başardık. Daha sora penaltı golü, galibiyetimizi elimizden aldı ama diğer taraftan istediğimizi almamıza engel olmadı." diye konuştu.
 
Spor Toto 2. Lig ekibi Gümüşhanespor'un teknik direktörü Tarık Daşgün ise basın toplantısı düzenlemedi. AA
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, Gümüşhanespor, atiker konyaspor
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