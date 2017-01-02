Osmanlıspor'dan transfer haberleri hakkında açıklama

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, ligin 16 haftalık ilk bölümünün ardından futbolcularıyla ilgili çıkan transfer haberlerinden rahatsız olduklarını ve hiçbir oyuncularını bırakmayacaklarını açıkladı.

Yurtgüven, açıklamada, transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kulübümüzün herhangi bir futbolcusuna resmi bir teklif yok. Olsa da kesinlikle hiçbir futbolcuyu bırakmayı düşünmüyoruz. Kesinlikle herhangi bir futbolcumuzun ara transfer döneminde aramızdan ayrılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Osmanlıspor olarak ligin ilk yarısında futbolcuların performansından memnun kaldıklarını dile getiren genel menajer Yurtgüven, "Avrupa'da elde ettiğimiz başarı ortada. Üç kulvarda giden bir takımımız var. Futbolcularımız çok üstün bir performans ortaya koydular. Dolayısıyla transfer dedikodularının olması gayet normal ama bu bizim için dedikodudan öteye geçmez." ifadelerini kullandı.

'Takımdan futbolcu göndermek yerine kadroyu güçlendirmek istiyoruz'

"Aksine mevcut kadroyu koruyup, 2-3 katkı sağlayacak oyuncu transfer ederek kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Bizim ve ülkemiz için gerçekten önemli olan UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacağız. Onların karşısında iki maçta da güzel neticeler alarak, son 16'ya kalmak en büyük amacımız. Bu konuda Türkiye'nin desteğini hissediyoruz. Bu desteğe layık olmak için elimizden geleni yapacağız." AA