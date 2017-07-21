Osmanlıspor'dan Avrupa'ya tepki

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı tutumu nedeniyle yurt dışı yerine Kızılcahamam'da kamp yaptıklarını söyledi.

Süper Lig'de mücadele eden birçok kulübün aksine yeni sezona yurt dışı yerine Türkiye'de hazırlanan Osmanlıspor'da teknik direktör Uygun, Kızılcahamam kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güzel bir ortamda, mükemmele yakın bir kamp döneminin ilk periyodunu tamamlamak üzere olduklarını belirten Uygun, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarını harfiyen yerine getirdiklerini ifade etti.

Uygun, oyun anlayışlarını, Osmanlıspor'un hedeflerini futbolculara benimsetmek adına kampın çok verimli geçtiğini vurguladı.

"Kamp çalışmalarını Kızılcahamam'da yapmanızda Batı'nın, Türkiye'ye karşı tutumu etkili oldu mu?" sorusu üzerine Uygun, "Evet, kesinlikle öyle oldu. Çünkü Osmanlıspor olarak Avrupalıların, siyonizmin bize uyguladığı politikaya karşı bir tepkiydi. Hem Türk halkı hem de Osmanlıspor olarak, bunu göstermemiz gerekiyordu. Dolayısıyla böyle bir tepki verdik. O yüzden de yurt dışında planladığımız bütün kamp programlarını iptal ettik." ifadelerini kullandı.

Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki maç anlamında diğer takımlarımız yurt dışında olduğu için sıkıntı çekiyoruz. Ancak birbirlerimizle oynamaktansa rakiplerle oynamayı tercih ediyoruz. Bununla ilgili tabii bazı çalışmalar yapılması da gerekiyor. Ülkemizde çok güzel yerlere sahibiz. Fakat sahalarımız yok. Otellerimiz dünyanın en güzel otelleri. Zaten doğamızı anlatmamıza gerek yok. O anlamda bir planlama olursa belki daha da güzel olacak. Hiçbir zaman yurt dışına gitme ihtiyacımız doğmayacak ama şu an itibarıyla burada olmaktan ve bunun keyfini yaşamaktan mutluyuz."

"Lig çetin geçecek"

Bülent Uygun, takımların önemli takviyeler yaptığına işaret ederek, yeni sezonun çekişmeli geçeceğinin altını çizdi.

Osmanlıspor'un yine Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceğini dile getiren Uygun, "Hedefsizlik asla başarıyı getirmez. Dolayısıyla hepimizin bir hedefi var. Osmanlıspor'un, geçen sezon Avrupa kupalarında gösterdiği başarı gerçekten mükemmeldi. Dolayısıyla bunu başarabilecek bir kadro yapısına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uygun, ligde 8 takımın şampiyonluk mücadelesi verebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bursaspor, Antalyaspor ve Medipol Başakşehir'i de katarsak önemli derecede yukarılara oynayan takım portföyü oluştu. Ligimiz her zamankinden daha çetin geçecek. Tabii bu zorlu süreçte bu hayalleri başarmak için doğru planlama, doğru sistem ve kadro yapısıyla birlikte inanmışlığı da aşıladığımızda imkansız diye bir şey yok. Takım halinde başarılara odaklanmış, istediğini ve arzuladığını alabilen, sahada da bütün herkesin takdirini kazanmış bir Osmanlıspor'u Avrupa kupalarına giderek göstermek istiyoruz."

"N'diaye takıma katıldı"

Takım halinde iyi mücadele eden, kompakt oynayan, izleyenlerin keyif aldığı bir Osmanlıspor'u oluşturmak istediklerini söyleyen Uygun, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Uygun, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Badou Ndiaye'nin kampa katıldığını belirterek, "Ndiaye şu an takımımızda. Ndiaye için bize yapılan teklif, tahmin ediyorum 7 milyon avronun üzerinde. İngiltere'den de hala 2 takım ilgileniyor. Başkanımız da '10 milyon avroyu verirlerse alırlar, yoksa kimseye vermem' söylemi içerisinde. Ndiaye bizimle kalabilir de gidebilir de." diye konuştu.

Gençlerbirliği'nde geçen sezon gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Serdar Gürler'i transfer ettiklerini hatırlatan Uygun, takıma bir stoper ve bir forvet oyuncusu katmayı planladıklarını vurguladı.

Uygun, mor-sarılı 2-3 oyuncuyu da isteyen kulüplerin bulunduğunu, gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili yeniden bir durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

Öte yandan Osmanlıspor, bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile yapacağı hazırlık maçının ardından Kızlcahamam kampını tamamlayacak.