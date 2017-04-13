  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Osmanlıspor'a Ndiaye ve Engin müjdesi

Osmanlıspor'a Ndiaye ve Engin müjdesi

Başkent temsilcisinde sakatlıkları geçen Badou Ndiaye ve Engin Bekdemir antrenmana katıldı.

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Osmanlıspora Ndiaye ve Engin müjdesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da sakatlıkları geçen Badou Ndiaye ve Engin Bekdemir, takımla çalışmalara başladı.

Başkent temsilcisinin, iki günlük iznin ardından tesislerinde yaptığı antrenmana, tedavi süreçleri tamamlanan Ndiaye ve Engin de katıldı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yaptığı konuşma sonrasında ısınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon ve dar alanda pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Üç doğum günü kutlandı

Antrenman sonrasında kulüp müdürü Mehmet Davarcı, yardımcı antrenör Tayfun Türkmen ve kondisyoner Serkan Salman'a doğum günü kutlaması yapıldı.

Mor-sarılı ekip, Davarcı ve Salman'ın 42, Türkmen'in ise 39. yaş günü kutlamasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler: Osmanlıspor, ndiaye, engin bakdemir, SPor Toto Süper Lig
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