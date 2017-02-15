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Osmanlıspor son 32'de ilk sınavına çıkacak

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak.

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Osmanlıspor son 32de ilk sınavına çıkacak
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 16 Şubat Perşembe günü Yunan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.
 
Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Ruddy Buquet yönetecek. Buquet'in yardımcılıklarını ise Frederic Cano ve Cyril Gringore yapacak.
 
Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Osmanlıspor'da, sakatlığı bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu Aminu Umar, Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek.
 
Ev sahibi ekipte ise 2013-2015 yıllarında Sivasspor'da oynayan Manuel da Costa, cezalı olduğu için bu maçta görev yapamayacak.
 
Olympiakos'ta Da Costa'nın dışında daha önce Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyuncular da bulunuyor.
 
Trabzonsporlu eski futbolcular Oscar Cardozo ve Marko Marin, forma şansı bulmaları halinde Osmanlıspor'a karşı mücadele edecek. AA
 
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