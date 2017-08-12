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Buradasınız : » » Osmanlıspor sezonu Malatya'da açacak

Osmanlıspor sezonu Malatya'da açacak

Osmanlıspor, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

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Osmanlıspor sezonu Malatyada açacak

Osmanlıspor, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Malatya İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Osmanlıspor'da sakatlığı bulunan Engin Bekdemir, ligin yeni ekibine karşı görev yapamayacak.

Teknik direktör Bülent Uygun'un görev vermesi durumunda yeni transferler Serdar Gürler, Özer Hurmacı, Hasan Kılıç ve Danimarkalı Andreas Maxsö, mor-sarılı formayla ilk resmi maçlarına çıkacak.

Evkur Yeni Malatyaspor, sezona evinde başlıyor

TFF 1. Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayarak 31 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonuna sahasında yapacağı Osmanlıspor maçıyla başlayacak.

Kadrosunda önemli değişikliğe giden Malatya temsilcisinde, yeni transferler Yalçın Ayhan, Turgut Doğan Şahin, Fabien Farnolle, Aly Cissokho, Issam Chebake, Issiar Dia, Sincere Seth, Nacer Barazite, Khalid Boutaib ve Emanuel Dening, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta Evkur Yeni Malatyaspor forması giyecek.

Zaferle veda edilen stada mecburi dönüş

Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon TFF 1. Lig'in 33. haftasındaki Boluspor karşılaşmasıyla veda ettiği Malatya İnönü Stadı'na dönmek zorunda kaldı.

Malatya futboluna 50 yıldır hizmet eden 10 bin 411 kişi kapasiteli stadyumda son karşılaşmanın geçen sezonki Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor müsabakası olduğu açıklanmıştı.

Etiketler: Osmanlıspor, malatya, süper lig
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