Osmanlıspor, Olympiakos maçı için Yunanistan'a gitti

Başkent ekibi, Ankara'daki hazırlıklarını tamamladı. Batıkent Tesisleri'nde hafif tempolu bir antrenman gerçekleştiren mor-sarılılar, daha sonra Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçakla Atina'ya hareket etti.

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi listesinde bulunan futbolculardan Aminu Umar, sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, hareket öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, Olympiakos ile zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde skoru bulma noktasında sorun yaşadıklarını ancak oyun kalitesi ve fiziksel değer üretme açısından bir problemin bulunmadığını dile getirdi.