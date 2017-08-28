  • 28 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Osmanlıspor, Medipol Başakşehir'den Cikalleshi'yi transfer etti

Başkent ekibi, Medipol Başakşehir'den Arnavut golcü Cikalleshi'yi kadrosuna kattı.

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Osmanlıspor, Medipol Başakşehirden Cikalleshiyi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Medipol Başakşehir'den Sokol Cikalleshi'yi transfer etti.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki Arnavut golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven de Twitter hesabından, Cikalleshi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Sokol Cikalleshi kulübümüze hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Cikalleshi, geçen sezonun ikinci yarısını Akhisar Belediyespor'da kiralık geçirmişti.

Sezon başında Medipol Başakşehir'e dönen Arnavut futbolcu, Akhisar Belediyespor formasıyla 14 maçta 7 gol atmıştı.

Etiketler: Medipol Başakşehir, Cikalleshi
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