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Buradasınız : » » Osmanlıspor kupada Gaziantepspor'a konuk olacak

Osmanlıspor kupada Gaziantepspor'a konuk olacak

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak.

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Osmanlıspor kupada Gaziantepspora konuk olacak

Grupta 9 puan ve averajla lider durumda bulunan başkent ekibi, rakibi karşısında son 16 turuna yükselmeyi garantilemeye çalışacak.

A Grubu'nda 6 puanla üçüncü sırada yer alan Gaziantepspor ise son hafta maçları öncesi gruptan çıkma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Başkent ekibinde Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ve Tugay Kacar, bu maçta görev yapamayacak.

Gaziantep Arena'da saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Çağatay Şahan düdük çalacak.

Ankara'da yapılan ilk maçta Osmanlıspor, rakibine 2-1 üstünlük sağlamıştı.

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, Osmanlıspor, Gaziantepspor
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