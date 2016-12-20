Osmanlıspor kupada 3'te 3 peşinde

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Osmanlıspor, yarın sahasında TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.
Osmanlı Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçı hakem Süleyman Abay yönetecek.
A Grubu'nda Gaziantepspor'u 2-1, Kırklarelispor'u 3-1 yenen Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yapmaya çalışacak.
Grupta averajla lider durumda bulunan Şanlıurfaspor da 2 maçını kazanmayı başarmıştı.
Başkent temsilcisinde uzun süredir sakatlıkları bulunan Engin Bekdemir ve Tugay Kacar, Şanlıurfaspor'a karşı forma giyemeyecek. AA