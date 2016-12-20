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Osmanlıspor kupada 3'te 3 peşinde

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk iki maçını kazanan Osmanlıspor, 3. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

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Osmanlıspor kupada 3te 3 peşinde
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Osmanlıspor, yarın sahasında TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.
 
Osmanlı Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçı hakem Süleyman Abay yönetecek.
 
A Grubu'nda Gaziantepspor'u 2-1, Kırklarelispor'u 3-1 yenen Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yapmaya çalışacak.
 
Grupta averajla lider durumda bulunan Şanlıurfaspor da 2 maçını kazanmayı başarmıştı.
 
Başkent temsilcisinde uzun süredir sakatlıkları bulunan Engin Bekdemir ve Tugay Kacar, Şanlıurfaspor'a karşı forma giyemeyecek. AA
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, şanlıurfaspor, Osmanlıspor
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