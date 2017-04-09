Osmanlıspor deplasmanda 4 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Kayserispor-Osmanlıspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.

15. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Prochazka'nın Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinden gönderdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza alanı içerisine koşu yapan Umar'ın önüne bıraktı. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

27. dakikada sol köşe gönderinden kullanılan korner atışında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Kayserisporlu Lawal, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı.

38. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği topla buluşan Welliton, Mehmet Güven'in arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 39. dakikada atışı kullanan Deniz Türüç, skora denge getirdi: 1-1

43. dakikada hakem Mete Kalkavan bu kez Osmanlıspor lehine penaltı kararı verdi. Prochazka'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Bifouma, Hakan Aslantaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı 44. dakikada kullanan Umar, takımını ikinci kez öne geçiren golü kaydetti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Osmanlıspor farkı ikiye çıkardı. Umar'ın pasında ceza alanı çizgisinin sol çaprazında topla buluşan Mehmet Güven'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

66. dakikada konuk ekip maçta ikinci penaltısını kazandı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maher, Sow'un arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan müsabakada üçüncü kez penaltı kararı verdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Webo, topu ağlarla buluşturdu: 1-4

80. dakikada ani gelişen Osmanlıspor atağında Umar'ın derinlemesine pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Bifouma'nın sert şutunda kaleci Muammer Yıldırım meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Osmanlıspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.