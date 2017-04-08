  • 08 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.733
    EURO 3.956
  • BIST 88497.33
    ALTIN 150.362
Buradasınız : » » Osmanlıspor çıkış peşinde

Osmanlıspor çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak başkent ekibi, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Osmanlıspor çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Osmanlıspor, 27. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki ilk karşılaşmasında geçen hafta Gaziantepspor'a 2-0 yenilen Osmanlıspor, 5 maçlık 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.

Haftaya 31 puan ve averajla 12. sırada giren başkent temsilcisi, son galibiyetini 21. haftada 5-1'lik skorla Adanaspor deplasmanında elde etmişti.

Osmanlıspor'da tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Senegalli futbolcu Papa Ndiaye, Kayserispor'a karşı görev yapamayacak. Gaziantepspor maçında sarı kart cezasını çeken kaptan Numan Çürüksu ise yeniden formasına kavuşacak.

Etiketler: Osmanlıspor, SPor Toto Süper Lig
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER