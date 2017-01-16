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Buradasınız : » » Osmanlıspor-Beşiktaş maçı...

Osmanlıspor-Beşiktaş maçı...

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Osmanlıspor'a konuk oluyor.

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Osmanlıspor-Beşiktaş maçı...

İlk yarıdan önemli dakikalar

5. dakika: Osmanlıspor atağında Maher ceza sahası içine havadan oynadı ama top kaleci Fabri'de kaldı.

7. dakika: Beşiktaş atağında savunmanın arkasına atılan uzun pasta, kaleci Cenk'ten önce topu kontrol etti.

10. dakika: Osmanlıspor atağında Numan derinlemesine bir pas attı, kaleci Fabri topun sahibi oldu.

12. dakika: Osmanlıspor atağında Umar ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

16. dakika: Osmanlıspor'da Mehmet Güven kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden serbest vuruş kullandı, top kaleci Fabri'de kaldı.

19. dakika: Beşiktaş öne geçti. Talisca, ceza sahası dışından harika bir plaseyle kalecinin sağından direk dibinden topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakika: Osmanlıspor atağında Avdija Vrsajevic ceza sahası içine pas verdi ama top kaleci Fabri'de kaldı.

26. dakika: Osmanlıspor atağında Regattin sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.

33. dakika: Ani gelişen Beşiktaş atağında Babel ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.

36. dakika: Beşiktaş atağında sol kanattan Oğuzhan'ın kale sahası önüne ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

42. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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