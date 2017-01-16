Osmanlıspor-Beşiktaş maçı...

İlk yarıdan önemli dakikalar
5. dakika: Osmanlıspor atağında Maher ceza sahası içine havadan oynadı ama top kaleci Fabri'de kaldı.
7. dakika: Beşiktaş atağında savunmanın arkasına atılan uzun pasta, kaleci Cenk'ten önce topu kontrol etti.
10. dakika: Osmanlıspor atağında Numan derinlemesine bir pas attı, kaleci Fabri topun sahibi oldu.
12. dakika: Osmanlıspor atağında Umar ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.
16. dakika: Osmanlıspor'da Mehmet Güven kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden serbest vuruş kullandı, top kaleci Fabri'de kaldı.
19. dakika: Beşiktaş öne geçti. Talisca, ceza sahası dışından harika bir plaseyle kalecinin sağından direk dibinden topu ağlara gönderdi. 0-1
22. dakika: Osmanlıspor atağında Avdija Vrsajevic ceza sahası içine pas verdi ama top kaleci Fabri'de kaldı.
26. dakika: Osmanlıspor atağında Regattin sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.
33. dakika: Ani gelişen Beşiktaş atağında Babel ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.
36. dakika: Beşiktaş atağında sol kanattan Oğuzhan'ın kale sahası önüne ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
42. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.
İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.