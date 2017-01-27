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Buradasınız : » » Osmanlıspor başkent derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor

Osmanlıspor başkent derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 29 Ocak Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.

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Osmanlıspor başkent derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor

Batıkent Tesisleri'ndeki antrenmana, yeni transfer Luiz Carlos da katıldı. Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Luiz Carlos, antrenmanın ardından yaklaşık 15 dakikada da yardımcı antrenörler nezaretinde çalışma yaptı.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan pas organizasyonuyla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, taktiğe yönelik çift kale maçla son buldu. Antrenman bitiminde bazı oyuncular, duran top çalıştı.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesinin milli takımında bulunan Senegalli futbolcu Ndiaye'nin yer almadığı antrenmanda, tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Tugay Kacar, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. 

Etiketler: Osmanlıspor, gençlerbirliği, derbi, başkent derbisi
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