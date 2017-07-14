  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

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Oscar Scarione yeniden Süper Lig'de

Süper Lig temsilcisi Göztepe, Maccabi Tel Aviv'den Ezequiel Oscar Scarione ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Oscar Scarione yeniden Süper Ligde

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından Ezequiel Oscar Scarione'yi transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, daha önce Türkiye'de Kasımpaşa'da forma giyen Arjantinli 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Boca Juniors altyapısında futbola başladıktan sonra Deportivo Cuenca takımına transfer olan Scarione, İsviçre'de Thun, Luzern ve Saint Gallen takımlarında mücadele etti. 2013-2014'te Kasımpaşa'ya transfer olan Scarione, İstanbul temsilcisiyle Süper Lig'de 94 maçta 40 gole imza attı.

Etiketler: Ezequiel Oscar Scarione, süper lig, transfer, Göztepe
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