Orhun Ene'den zor karar

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, milli takımda yeni bir sürecin başladığını, yeni bir jenerasyonla beraber orada yaşanan bir değişikliğin bulunduğunu ancak bunun kolay olmadığını söyledi.

Milli takımın yapılanması ve eski aldığı başarıları tekrarlayabilmesi için bu jenerasyonun belli bir seviyelere ulaşması gerektiğini kaydeden Ene, şöyle konuştu:

"Şu anda o tecrübede değiller, genç arkadaşlar var. Bu kadar yabancının çok olduğu ligde de o sorumluluğu alamıyorlar. Öyle bir sıkıntımız da var. Bunların dönemsel sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş, bir iki sene içinde tekrardan bu yapılanmanın yeni federasyonumuzla beraber daha iyi olacağını ve ligi bu kadar iyi olan, iyi antrenörlerin bulunduğu bir ligde de basketbol milli takımının da kötü olmayacağını düşünüyorum. Bu geçiş sürecinde hep beraber bir sıkıntı yaşayacağız."

A Milli Takım'ı çalıştırması için başantrenörlük teklifi aldığını belirten Ene, "Bu dönemde A Milli Takım ile ilgili bir teklif aldım ama burası da (TOFAŞ) milli bir kulüp. Başarısı olan ve basketbola yatırım yapan bir kulüp. Sadece sportif tarafında yatırım yapmıyorlar. O anlamda buradaki insanlarla beraber esasında uzun vadeli bir anlaşma yaptık." ifadelerini kullandı.

"Kendi kulübümden ayrılmak istemediğimi söyledim"

TOFAŞ ile yaptıkları anlaşmada iki taraf arasında Türk basketbolu adına da önemli bir karar alındığına değinen Ene, şöyle devam etti:

"Maalesef, 3-4 sene daha anlaşmam olacağı için kendi kulübümden ayrılmak istemediğimi söyledim. Onlar hem kulüp hem milli takımı çalıştıran antrenör tercih etmiyorlar. Haklı oldukları taraflar var. Onlara da saygı duyuyorum fakat illa insanların milli takıma faydalı olması için de A Milli Takım antrenörü olmasına gerek yok. Kendi pozisyonum ne olursa olsun, önemli olan milli takıma yardımcı olmaktır. Hangi görev verilirse verilsin kendi kulübümle bu süreç içinde beraber kalmak kaydıyla milli takıma yine yardımcı olurum. Bu bir asistan koç olur, başka görevler olur. Orada ortak gayret ve arzu milli takımın başarısıdır. Ama maalesef şu an antrenör olarak, bulunduğum pozisyon ona izin vermiyor." AA