Öncü Kardeşler birinci oldu

Motosiklette, Redbull MotoGP Rookies Kupası'nın Almanya'daki 5. ayağında Deniz Öncü, 6. ayağında da Can Öncü ilk sırada yer aldı.

İlk gün yarışına 10. sıradan start alan Deniz Öncü, iyi bir performans göstererek bu sezonki ilk birinciliğine imza attı. Aynı sınıfta mücadele eden Can Öncü'de üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Milli Takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun yetiştirdiği genç sporculardan Can Öncü, bu sonuçla şampiyona liderliğini ele geçirdi.

3 bin 671 kilometrelik Sachsenring pistinde düzenlenen Redbull MotoGP Rookies Kupası 6. ayak yarışında ise milli sporcu Can Öncü birinciliğe ulaştı. Rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada gören Türk sporcu, şampiyonluk yolunda puan farkını açarken, ikizi Deniz Öncü ise mekanik problem nedeniyle bu yarışı tamamlayamadı.

Sürücüler klasmanında Can Öncü 107 puanla ilk sırada yer alırken, Deniz Öncü de 48 puanla 5. sırada bulunuyor.

Redbull MotoGP Rookies Kupası'nın 7. ayak yarışı Çekya'nın Brno kentinde 5-6 Ağustos tarihlerinde koşulacak.