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Ömer Toprak Borussia Dortmund'a transfer oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen milli futbolcu Ömer Toprak, transfer için Borussia Dortmund'la anlaştı.

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Ömer Toprak Borussia Dortmunda transfer oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen milli futbolcu Ömer Toprak, Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Ömer Toprak'ın gelecek sezon takıma katılacağı ve sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar devam edeceği bildirildi.

"Sezon sonuna kadar yorum yok"

Açıklamada, Ömer Toprak'ın Bayer Leverkusen'deki görevlerine odaklanmaya devam edeceği ve rakiplerine saygı gereği futbolcuyla ilgili sezon sonuna kadar yorumda bulunulmayacağı kaydedildi.

"Üst düzey liderlik özellikleri var"

Ömer Toprak'ın uluslararası tecrübeye sahip güçlü bir defans oyuncusu olduğunu aktaran Borussia Dortmund Kulübü Sportif Direktörü Michael Zorc, "O, üst düzey liderlik özelliklerine sahip bir futbolcu." ifadesini kullandı.

Profesyonel olarak Freiburg ve Bayer Leverkusen formaları giyen milli futbolcu, Bundesliga'da 181 maçta 5 gole imza attı.

Etiketler: ömer toprak, Borussia Dortmund, transfer
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