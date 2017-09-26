  • 26 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.542
    EURO 4.176
  • BIST 102782.47
    ALTIN 148.261
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ömer Aşık'ın hastalığının teşhisi kondu

Ömer Aşık'ın hastalığının teşhisi kondu

Pelicans Genel Menajeri Demps, "Ömer Aşık'a Crohn hastalığı teşhisi kondu. Tedaviye olumlu yanıt verse de hala basketbol oynamaya hazır değil. Sahalara dönüş tarihi belirsiz" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ömer Aşıkın hastalığının teşhisi kondu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans'ın genel menajeri Dell Demps, şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalan Ömer Aşık'a, Crohn hastalığı teşhisi konduğunu ve dönüş tarihinin belirsiz olduğunu söyledi.

Pelicans'ın basın günü kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demps, milli basketbolcu Ömer Aşık'ın hazırlık kampına katılamayacağını belirterek, "Kendisine Crohn hastalığı teşhisi kondu ve Minnesota'daki Mayo Klinik'te tedavi görüyor. Tedaviye olumlu yanıt verse de hala basketbol oynamaya hazır değil. Sahalara dönüş tarihi belirsiz. Önceliğimiz, Ömer'in bir an önce sağlığına kavuşması. Sonrasında ise yeniden oynamaya başlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İltihabi bir bağırsak rahatsızlığı olan Crohn'a yakalandığı saptanan 31 yaşındaki pivot, 10 Şubat'tan bu yana forma giyemiyor.

Aşırı kilo kaybeden Ömer, Pelicans formasıyla 2016-17 sezonunda 31 maçta 2,7 sayı ve 5,3 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı. AA

Etiketler: Ömer Aşık, Pelicans Genel Menajeri Demps, Crohn hastalığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER