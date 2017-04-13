Olympique Lyon-Beşiktaş maçında taraftarlar sahaya girdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımına konuk oluyor.

İki takım arasındaki mücadele,Lyon Stadı'nda oynanacak. TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Maç, Lyon taraftarının sahaya girmesi nedeniyle saatinde başlayamadı.

UEFA karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi ile ilgili görüşüyor, son karar birazdan verilecek.

Maçın hakemleri ve takım kadroları

Stat: Lyon

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis (İspanya)

Olympique Lyon: Lopes, Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel, Ghezzal, Tousart, Tolisso, Valbuena, Fekir, Lacazette

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Babel, Talisca, Adriano, Cenk Tosun