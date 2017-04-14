Olympique Lyon-Beşiktaş maçı özeti(2-1)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımına konuk oldu. Maç 2-1 Olympique Lyon'un üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıdan önemli anlar

4. dakikada Olympique Lyonlu futbolcuların uzaklaştıramadığı topu ceza alanı içinde sol çaprazda önünde bulan Marcelo'nun vuruşunda, kaleci Lopes son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

9. dakikada Oğuzhan Özyakup'un soldan kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Tosic, meşin yuvarlağı Marcelo'nun önüne gönderdi. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı.

10. dakikada ani gelişen Olympique Lyon atağında Fekir, kaleci Fabricio ile sol çaprazda karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kalesini terk eden Fabricio'ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

15. dakikada Beşiktaş, güzel bir serbest vuruş organizasyonuyla öne geçti. Talisca, topu kaleye vurmak yerine ceza alanı önünde bekleyen Babel'i gördü. Bu oyuncu rakibinden güzel bir hareketle sıyrıldığı anda yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

20. dakikada Tolisso'nun son çizgideki pasında ön direkte topla buluşan Lacazette'nin şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Beşiktaş savunması tehlikeyi daha sonra uzaklaştırdı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıdan önemli anlar

52. dakikada 52'Rachid Ghezzal oyundan çıkarken, Maxwell Cornet oyuna dahil oldu. 52'Christophe Jallet, sarı kartı bulunan Rafael da Silva yerine oyuna girdi.

58. dakikada Oğuzhan'a faul yapan Alexandre Lacazette sarı kart gördü.

65. dakikada Mitrovic oyundan çıktı, yerine Necip Uysal girdi...

67. dakikada Nabil Fekir, ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem, aldatmaya yönelik hareketten dolayı Fekir'e sarı kart gösterdi.

73. dakikada Lyon'da Jallet, Ryan Babel'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

74. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup oyundan çıktı, Tolgay Arslan yerine giren oyuncu oldu.

84. dakikada Lyon'un kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş defansı topu uzaklaştıramadı ve Tolisso topu ağlara gönderdi. 1-1

86. dakikada Fabri, topa vurmayıp çalım denedi ve topu kaybetti, Morel de boş kaleye topu ağlara gönderdi... 2-1

Taraftarlar sahaya girdi

İki takım taraftarları maç için stattaki yerlerini alırken, kale arkasında alt bölümdeki Olympique Lyonlu yüzlerce taraftarlar, Beşiktaşlıların bulunduğu üst tribünden yabancı madde atıldığı gerekçesiyle sahaya indi.

Sahanın tamamına yayılan taraftarlar, bir süre burada kaldı. Bu sırada Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas da saha içine girerek, bu grupla görüştü. Aulas, stat hoparlörlerinden taraftarların sakin olması yönünde uyarılarda bulundu. Stat içindeki emniyet güçleri de sahaya girerek bu taraftarları kontrol altına almaya çalıştı. Polisin, sahaya indikleri kale tarafındaki köşeye yönlendirdiği grup, bir süre sonra tekrar tribüne çıktı.

Lyon Stadı'nın üst tribünlerinin tamamında Beşiktaşlı taraftarların yer aldığı görüldü. Siyah-beyazlılar, Fransız taraftarların sahaya indiği sırada toplu bir şekilde telefonların ışıklarını yaktı.

UEFA'dan görevliler, yaşanan olaylar sonrası her iki takımın yetkilileriyle görüşerek durum değerlendirmesi yaptı.

Maç 45 dakika sonra başladı

Gün içinde Lyon sokaklarında yaşanan dostluk görüntüleri, stat çevresi ve içine yansımadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, stada gelişleri sırasında stat dışında polisle gerginlik yaşadı. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan siyah-beyazlılarla Olympique Lyon taraftarları arasında da kavgalar oldu.

Dışarıdaki olaylar, stat içine de yansıdı. Her iki takım taraftarları kendilerine ayrılan bölümde maçı beklerken, Beşiktaşlıların bulunduğu kale arkasındaki üst tribünden kendilerine yabancı madde atıldığı gerekçesiyle çok sayıda Olympique Lyonlu taraftar, saha içine girdi.

Anonslarla taraftarların sakin olması yönünde uyarılar yapılırken, her iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti. UEFA yetkililerin, kulüp temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonrası maçın oynanmasına karar verildi.

Futbolcular, 35 dakikalık bekleyişin ardından sahaya çıktı. Her iki ekip oyuncuları ve teknik direktörleri, alışılmışın dışında saha ortasında daire yaparak seremoniyi gerçekleştirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Olympique Lyon çalıştırıcısı Bruno Genesio, alkışlayarak taraftarları selamladı. Mücadeleden hemen önce yine kale arkası tribününde hareketlenmeler oldu. Emniyet güçleri, orta tribündeki bir Türk taraftarı gözaltına almak isterken, bu kişi Fransızların bulunduğu alt tribüne atladı. Ancak buradaki görevliler, bu kişiyi tribün dışına çıkardı.