Olympique Lyon - Beşiktaş maçı CANLI yayınla yarın TRT'de

Siyah beyazlı temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçına çıkıyor. Olympique Lyon - Beşiktaş maçı yarın TRT ekranlarında canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Park Olympique Lyonnais'te oynanacak mücadele saat 22.05'te başlayacak.

14 sezon sonra Avrupa'da çeyrek finale yükselmeyi başaran siyah-beyazlı ekibimiz, Fransa temsilcisi Lyon karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarının tribünlerde yer alacağı ifade ediliyor.

Bu dev mücadelenin heyecanı TRT ekranlarında ve trtspor.com'da yaşanacak. Karşılaşma, TRT 1, trtspor.com ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Maçın özeti ve tüm detayları trthaber.com'da yer alacak.

Yarı final ve final tarihi

Kupa-2'de yarı finaller maçları 4 ve 11 Mayıs'ta yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

Karşılaşmayı Antonio Mateu Lahoz yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile yapacağı ilk maç için İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz görevlendirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek. Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakem olacağı mücadelede Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

Beşiktaş yarı final için avantaj peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmayı başaran Beşiktaş, yarı finale yükselme yolunda avantaj sağlamak için Fransa'nın Olympique Lyon takımının karşısına çıkacak.

İki takım arasındaki mücadele, TSİ 22.05'te Lyon Stadı'nda oynanacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek.

Aboubakar cezalı

Beşiktaş'ta cezalı Vincent Aboubakar, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımın son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maçla cezalandırılan Aboubakar, Olympique Lyon karşısında oynayamayacak.

Sınırdakiler

Beşiktaş'ta oynamaları halinde Marcelo Guedes, Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin yarın kart görmeleri durumunda rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecek.