Olympique Lyon - Beşiktaş maçı canlı yayınla TRT'de

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında 13 Nisan Perşembe günü Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Park Olympique Lyonnais'te oynanacak mücadele saat 22.05'te başlayacak.

14 sezon sonra Avrupa'da çeyrek finale yükselmeyi başaran siyah-beyazlı ekibimiz, Fransa temsilcisi Lyon karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarının tribünlerde yer alacağı ifade ediliyor.

Bu dev mücadelenin heyecanı TRT ekranlarında ve trtspor.com'da yaşanacak. Karşılaşma, TRT 1, trtspor.com ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Maçın özeti ve tüm detayları trthaber.com'da yer alacak.

Beşiktaş'ta Aboubakar, Lyon'da Gonalons forma giymeyecek

Olympiakos maçında kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maç ceza verilen Vincent Aboubakar, Lyon maçında Beşiktaş'ı yalnız bırakacak. Lyon'da ise Roma maçında sarı kart gören Maxime Gonalons, Beşiktaş maçında oynayamayacak.

Beşiktaş, çeyrek finale Yunan ekibi Olympiakos'u, Lyon ise İtalyan temsilcisi Roma'yı eleyerek kalmıştı.

20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak rövanş mücadelesi de yine TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Yarı final ve final tarihi

Kupa-2'de yarı finaller maçları 4 ve 11 Mayıs'ta yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.