Olympique Lyon - Beşiktaş maçı CANLI izle

14 sezon sonra Avrupa'da çeyrek finale yükselmeyi başaran siyah-beyazlı ekibimiz, Fransa temsilcisi Lyon karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarının tribünlerde yer alacağı ifade ediliyor.

Bu dev mücadelenin heyecanı TRT ekranlarında ve trtspor.com'da yaşanacak. Karşılaşma, TRT 1, trtspor.com ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Maçın özeti ve tüm detayları TRT Spor ve trtspor.com'da yer alacak.

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Q7, Lyon'da Gonalons forma giymeyecek

Olympiakos maçında kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maç ceza verilen Vincent Aboubakar, Lyon maçında Beşiktaş'ı yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlılarda Trabzonspor maçında sakatlanan Ricardo Quaresma da dev maçta forma giyemeyecek.

Lyon'da ise Roma maçında sarı kart gören Maxime Gonalons, Beşiktaş maçında oynayamayacak.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

Fabri, Gönül-Marcelo-Mitrovic-Tosic, Atiba-Oğuzhan, Babel-Talisca-Adriano, Cenk

Beşiktaş, çeyrek finale Yunan ekibi Olympiakos'u, Lyon ise İtalyan temsilcisi Roma'yı eleyerek kalmıştı.

20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak rövanş mücadelesi de yine TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Yarı final ve final tarihi

Kupa-2'de yarı finaller maçları 4 ve 11 Mayıs'ta yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında çeyrek final ilk karşılaşmaları, yarın yapılacak. Bu sezon Avrupa kupalarında kalan tek Türk temsilcisi Beşiktaş, yarın Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Lyon Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak.



Yarı finale yükselen takımlar, 20 Nisan'daki rövanş mücadeleleri sonunda belli olacak.



Bugün oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:



22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Beşiktaş



22.05 Ajax (Hollanda) - Schalke 04 (Almanya)



22.05 Celta Vigo (İspanya) - Genk (Belçika)



22.05 Anderlecht (Belçika) - Manchester United (İngiltere)