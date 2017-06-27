  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.505
    EURO 3.954
  • BIST 99638.65
    ALTIN 140.734
Buradasınız : » » Olimpiyat şampiyonluğuyla kariyerini sonlandırmak istiyor

Olimpiyat şampiyonluğuyla kariyerini sonlandırmak istiyor

Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, "2020 yılında olimpiyat altını aldığım zaman güreşi bırakmayı düşünüyorum." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Olimpiyat şampiyonluğuyla kariyerini sonlandırmak istiyor

Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak kariyerini sonlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Yozgat'ta Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret eden Rıza Kayaalp, burada bulunan yaşlılara çikolata ve çeşitli hediyeler verdi.

Yaşlıların tek tek bayramlarını kutlayan Rıza Kayaalp, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bayram huzurevi sakinlerini ziyaret edip, onların hayır dualarını aldığını kaydetti.

Böyle günlerde yaşlıların unutulmaması gerektiğini belirten Rıza Kayaalp, "Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere Yozgat'a ailemin yanına geldim. Aile büyüklerimle bayramlaştıktan sonra her sene olduğu gibi Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan büyüklerimizi ziyaret edip, ellerini öpüp, hayır dualarını aldım. Onların yalnızlıklarını gidermeye çalıştım. Bu ziyaretten dolayı onların yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysem ne mutlu." dedi.

Huzurevi sakinlerinin "Güreşi ne zaman bırakmayı düşünüyorsun?" şeklindeki sorusu üzerine Rıza Kayaalp, "2020 yılında olimpiyat altını aldığım zaman güreşi bırakmayı düşünüyorum. Güreşi bıraktıktan sonra da vatanıma, milletime, ülkemin her köşesine hakkıyla hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp, daha sonra Yozgat Şehitliği'ni de ziyaret ederek, dua etti. 

Etiketler: avrupa, Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli güreşç
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER