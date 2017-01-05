Olexandr Karavaev Fenerbahçe için İstanbul'da

Tarifeli uçakla Kiev'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki Ukraynalı Olexandr Karavaev'i kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanından alınarak konaklayacağı otele götürülen Ukraynalı futbolcu, yarın transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçecek.

Karavaev'in, 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampında takıma dahil olması bekleniyor.

Bonservisi Shaktar Donetsk'te bulunan ancak Zorya'da kiralık olarak forma giyen genç orta saha oyuncusu, bu sezon oynadığı 24 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.